Plysje De Fryske Marren efter Frânske auto's oan mei selde kentekenplaat

Plysjeminsken fan gemeente De Fryske Marren kamen freed op de A6 tusken De Jouwer en De Lemmer trije auto's tsjin mei deselde kentekenplaat. It die bliken dat it om Frânske hannelerskentekenplaten giet, dy't yn Nederlân net tastien binne. Om't ditsoarte auto's ek faak by kriminele aktiviteiten brûkt wurdt, hawwe de plysjemynsken de weinen úteinlik by Almere oan de kant set.