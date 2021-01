Koade oranje foar Fryslân: warskôging foar izel en glêdens

Yn in noarden hawwe ferskate auto's te lijen hân fan de glêdens. Sa rekke in automobilist freedtejûn fan de N31 by Ljouwert ôf. De bestjoerder bedarre fia in ferkearsbuordsje yn de berm.

Sâlt fuortspield

In soad Fryske gemeenten binne dwaande mei it struien fan sâlt. Neffens de glêdensbestriding fan Waadhoeke kin der troch de reinbuien op guon plakken net genôch sâlt mear op de diken lizze. Benammen klinkertdiken kinne ferriedlik glêd wêze.

Ek op oare plakken yn it noarden en noardeasten fan it lân kin der lokaal izel wêze: foar Drinte, Oerisel, Flevolân en Noard-Hollân jildt sûnt sneontemoarn ek koade oranje. It KNMI ferwachtet dat de glêdens yn de rin fan de moarn wer ferdwynt.