Saakkundige ferwachtet mear bevers yn Fryslân

Yn al dy jierren dat dy earste bever by de Tsjûkemar yn Fryslân omskwalket, hat dit bist in oardel meter hege beverboarch boud fan sân meter grut. Dat bart mei tûken, mar ek mei in soad drek. Sa bliuwt it lekker smûk en waarm binnen, foar it gefal it echt winter wurdt.

Elts jier wurdt de boarch grutter makke en dat bart benammen winterdeis. Simmerdeis swalket it bist in soad oer de Fryske marren. Op ferskate plakken is goed te sjen dat der in bever los gien is op de beammen en tûken. De bast en ek de tûken fan sêfte beamsoarten wurde opiten. En om dêr by komme te kinnen, wolle sy noch wolris in beam nei ûnderen helje as it moat.

Fakânsjewenning

De bever yn Makkum bliuwt folle mear op ien plak: nammentlik by de Iselmarkust del yn it natuergebiet fan It Fryske Gea. Dit bist bouwt ek gjin boarch, mar hat in hol makke ûnder wetter. Omdat de wetterkearing hjir hiel breed is, kin dat gjin kwea. Mar as de bever dat op in mear kwetsber plak docht, dan wurdt er ferjage. It hol sit deun foar in fakânsjewente op rekreaasjesintrum De Holle Poarte oer.