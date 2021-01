Ferlies tsjin FC Volendam soer foar SC Cambuur: "Der hearde net in winner te wêzen"

De priis foar de twadde perioade waard nei de nederlaach fuortendaliks útrikt. Wol wat nuver foar trainer Henk de Jong. "Dat fielde hiel raar. Mar we ha it wol ophelle, want we ha in priis. We ha de earste priis en no ha we de twadde priis ek. Dus we stean der goed foar. Allinnich nei in nederlaach is kut."

Neffens De Jong giene Cambuur en Volendam lyk op yn de wedstriid. "Der hearde net in winner te wêzen, fyn ik. Dan ferliest 'm en dan fielt dat klote. Mar it is wol de realiteit, want it binne topwedstriden en dy kinst ek in kear ferlieze."

Trije minuten foar tiid krigen de Ljouwerters it tsjindoelpunt fan Volendam om de earen en dat makke it ekstra soer foar De Jong. "Wy leverje de bal hiel maklik yn en dan leit it ynienen iepen. Dan moat der dutsen wurde foar de goal, foar je libben, en dat diene we net goed. En dan sjit der sa ien binnen."