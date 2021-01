Siem de Jong makket debút by SC Hearrenfean tsjin Fortuna Sittard

Johnny Jansen moat yn alle gefallen twa spilers fan de A-seleksje misse fanwege corona. Om privacyredenen makket de klup net bekend wa't it binne. Sneon komt de útslach fan de lêste tests, der soenen noch mear besmettingen by komme kinne.

Fortuna Sittard

Fortuna stiet op it 13e plak. Ut de lêste fjouwer wedstriden foar de winterstop hellen de Limboargers mar leafst 10 punten. Sa wûn de ploech fan Willem II, Heracles Almelo en RKC Waalwijk, en spile it mei 1-1 lyk tsjin FC Utrecht.

"Ze spelen wat volwassener dan aan het begin van het seizoen. Hun speelplan is herkenbaar en ziet er heel aardig uit. Er is veel beweging op het middenveld en Flemming zorgt voor de diepgang. Polter is een sterk aanspeelpunt en Semedo heeft veel snelheid. En dan is er nog Cox, die graag opkomt en z'n doelpuntjes meepikt", sa analysearret Jansen.

Aktyf op de transfermerk

Sûnt ôfrûne moandei is de transfermerk wer iepen en SC Hearrenfean is behoarlik aktyf. Neidat earder Siem de Jong, doelman Ariel Harusk, Tibor Halilovic en Syb van Ottele fêstlein binne, hat technysk manager Gerry Hamstra no it each fallen litten op de Sweedske linksback Rami Kaib.