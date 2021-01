Op Flylân oanspielde potfisk wurdt ûndersocht: "We willen ziekte uitsluiten als oorzaak"

IJsseldijk sil mei studinten Diergeneeskunde seksje ferrjochtsje op de potfisk. Neffens har is it in moaie kâns om ûndersyk te dwaan. "Iedere walvis is een buitenkans. Grote walvisstrandingen zijn nog steeds best wel uniek. Wij krijgen één, twee keer die kans en soms gaat het om dieren die aanspoelen, maar al langer dood zijn en dus al rot zijn. Een heel vers exemplaar als deze is dan veel mooier, daar kunnen we veel meer aan zien en ook veel meer mee doen."

De potfisk wurdt sneon yn stikken snien om it ferfier en it ûndersyk makliker te meitsjen. De ûndersikers helpe de minsken dy't it bist bergje moatte. "De aannemer neemt groffer materiaal mee en dan gaan we het dier in hapklare brokken in destructiebakken plaatsen, zodat het uiteindelijk verwerkt kan worden bij de destructie. Ja, het wordt groene energie, dat is wat er mee gebeurt."