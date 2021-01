Fryslân hat noch coronafaksins: soarchmeiwurkers dy't in prik ha wolle, kinne har melde

Neffens de GGD binne der ûngefear 14.000 meiwurkers yn de Fryske fersoargings- en ferpleechhûzen. De helte dêrfan (7.000) hat in útnûging krigen foar in yninting yn it WTC Expo yn Ljouwert. Earder op de dei melde de GGD dat 3.600 minsken har meld ha foar in faksinaasje. Neffens in wurdfierder binne dat der no in lytse 6.000.

Soarchmeiwurkers út oare regio's kinne ek in ôfspraak meitsje yn Fryslân. As dy har hjir oanmelde, omdat der yn de eigen regio gjin romte mear is, bestiet de kâns dat der aanst foar de Fryske soarchmeiwurkers gjin romte mear is, ek as se wol in útnûging foar in faksinaasje krigen ha. Neffens de GGD is de animo foar it faksin yn it hiele lân grut.