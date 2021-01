2020 wie it waarmste jier ea yn Europa, mar Fryske natuer stiet te springen om froast

"Kijk, hier zie je wat ik bedoel", seit boskwachter Henk-Jan van der Veen fan Steatsboskehear. Mei grutte, griene learzens banjeret hy troch it wetter oer de greide. It wetter stiet ta de ankels. Van der Veen rint in stikje rjochting de eachein, mar bliuwt dan stean by in grien, reideftich plantsje. "Dit is pitrus", seit de boskwachter, wylst hy in boskje út de grûn lûkt.

"Deze plant willen we weg hebben als het voorjaar begint, want dan kunnen weidevogels hier rustig broeden. Die vinden een kale vlakte beter dan allemaal planten er nog tussen." Om dy keale flakte te krijen, moat der meand wurde. Dêr is froast foar nedich, want no rinne de trekkers fêst. De greide is te grut om alles mei de hân te dwaan. "Het feit dat we hier niet kunnen maaien, daar lopen we vaker tegenaan de laatste jaren", seit Van der Veen.