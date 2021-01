Goudzwaard: Fryske fraksje 'Forum' wit noch net hoe't it fierder moat

"We sykje noch net in wurksume foarm foar ús fraksje", seit Maarten Goudzwaard yn It Polytburo. Dat Jousma weromgien is nei de nasjonale fraksje fan Forum voor Democratie, seach er wol oankommen, seit er, mar it soarget net foar twaspjalt yn de Steaten. "We ha altyd moai gearwurke," seit Goudzwaard, "en we sjogge genôch oanknopingspunten om mei-inoar troch te wurkjen. It ferkiezinsgprogramma fan Forum voor Democratie is yn de basis goed."

By de Steateferkiezingen fan 2019 wie Forum voor Democratie de grutste winner. As nijkommer krige dy partij fuortendaliks seis sitten, en dêrmei wie de partij de ien-nei-grutste fan de provinsje.