Omwenners dongbedriuw Walterswâld nei Ried fan Steat fanwege útwreiding

Omwenners fan Mestverwerking Fryslân yn Walterswâld wolle net dat it bedriuw mear hinnestront ferwurket as 95.000 ton it jier. De provinsje hat lykwols in fergunning ferliend foar in útwreiding oant 250.000 ton it jier, dêrom binne de omwenners nei de Ried fan Steat stapt.