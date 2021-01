Sjinkie Knegt wol, Daan Breeuwsma net nei EK shorttrack

Opfallend is dat Daan Breeuwsma net selektearre is, ek net foar de relay. De Boarnster sei snein nei it NK allround noch him dêr gjin soargen oer te meitsjen. Mar bûnscoach Jeroen Otter en de oare leden fan de seleksjekommisje hawwe keazen foar Jens van 't Wout en Friso Emons op de relay.

Rianne de Vries mei ek yn aksje komme op de relay. Tegearre mei George Dalrymple makket se de frouljusploech kompleet foar it Europeesk kampioenskip.

It Europeesk kampioenskip shorttrack is oer twa wiken, fan 22 oant en mei 24 jannewaris, yn it Poalske Gdansk.