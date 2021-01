Man út Kollumersweach (28) rydt mei drugs op en feroarsaket ûngelok

De fytser kaam er goed foar wei, mar de automobilist wie trochriden. In healoerke letter waard er opheine yn De Westereen. Mei in flibetest kaam de plysje der efter dat er ûnder ynfloed wie fan amfetamine. Hy is oanholden meinaam nei it buro. De man hat in rydferbod foar in dei krigen en in proses-ferbaal omdat er trochriden wie nei it ûngelok.