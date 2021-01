Rekôrtal nije besmettingen meld nei ynhelslach by GGD

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 325 nije coronabesmettingen fêststeld. Dat meldt it RIVM. Noch nea earder hat it RIVM op ien dei safolle nije besmettingen meld yn Fryslân. Dat it sa'n soad binne, komt omdat der earder dizze wike in systeemsteuring wie. De GGD Fryslân makket no in ynhelslach.