Hynstekeuring trije dagen live te folgjen by Omrop Fryslân

De Hynstekeuring yn Drachten is trije dagen live te folgen by Omrop Fryslân. It evenemint is op 14, 15 en 16 jannewaris, mar troch de coronamaatregels kin der gjin publyk by wêze. By ús is it lykwols streekrjocht te sjen: online binne der livestreams yn meardere talen en de finaledei is folslein op telefyzje te sjen.