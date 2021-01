Kolleezje Hearrenfean: "Eigener sjitbaan Ketlik hie fan fersmoarging witte kinnen"

Dy konklúzje ropt by Age Hartsuiker fan Heerenveen Lokaal en Retze van der Honing fan GrienLinks de fraach op wat der dan krekt sanearre is. Van der Honing: "Dêr wol ik sa gau as mooglik dúdlikens oer krije. Want der sitte leaden kûgels yn de grûn. Wat is it effekt op de wetterkwaliteit?"

Dy fraach hat ek Age Hartsuiker. Hy wol ek witte hoe't it kin dat der yn it ferline sketten wurde koe sûnder dat de gemeente dêr sels fan wist. Hartsuiker: "Der wurdt no sein dat der yn in gemeente altyd wol wat plakfine kin dat yllegaal is. Mar dit giet om in sjitterrein fan de plysje." Van der Honing slút him dêr by oan: "Dat is wol ûnbesteanber. Dan hawwe je je taak as tafersjochhâlder net goed útfierd."

Amtners op wiisd

Foar de gemeente Hearrenfean is dan ek helder dat der neat hoecht te feroarjen oan de situaasje fan no. Om't der in natuerbestimming op de grûn leit kin it net brûkt wurde as berneboartersterrein. Dat yn striid is mei de regels. Neffens de gemeente is De Vries der yn it ferline op wiisd troch amtners fan de gemeente.