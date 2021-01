In maraton foar KiKa nei ferstjerren omkesizzer: "Sa kin ik wat dwaan"

Doe't it team úteinsette, wie der noch hope dat Berend it oerlibje soe. "Berend is yn maart, yn it begjin fan de coronapandemy, siik wurden. Hy wie doe noch trije", fertelt Sietsma. "Wy hawwe as famylje fansels altyd hoopfol west dat Berend better wurde soe. Hy waard behannele yn it Prinses Máxima Centrum yn Utrecht. Dat hat foar my ek de oanlieding west om my yn te setten foar KiKa. Sy hawwe ien fan de grutte stipers west om dat sintrum te realisearjen."

Machteleas oan de sydline

It waard al rap dúdlik, sa sei syn sus, dat it Prinses Máxima Centrum it bêste plak is om te wêzen ast in bern mei kanker hast. "Doe haw ik tocht: ik besykje om safolle mooglik jild yn te sammeljen foar KiKa. Dan gean ik myn eigen sûnens fieren troch in maraton te draven. Ik stie foar myn gefoel machteleas oan de sydline. Op dizze wize koe ik dochs noch wat dwaan."