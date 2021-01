3.600 Fryske soarchmeiwurkers wolle faksin

De ôfrûne wike binne 234 santichplussers troffen troch it firus, in groei fan 11 persint. Yn ferpleech- en fersoargingshûzen rekken 105 bewenners besmet, krekt wat mear as yn de wiken derfoar. It oandiel fan de groepen tusken 40 en 60 jier naam ôf.

Britske fariant

De besmetliker Britske fariant fan it firus dy't foarige wike by in ynwenner fan Fryslân konstatearre is, is net fierder oantroffen yn de provinsje. It is noch ûndúdlik hoe't dizze persoan besmet rekke is. "In ferbân mei Ingelân is net oantroffen. We kinne de boarne noch net fine", ferklearret De Graaf.

"We wachtsje op de útslach fan sequencing, dan dûke we yn in meunster om te sjen hoe't it 'dna' fan it firus der útsjocht. Dat is yngewikkelder as gewoan posityf of negatyf."

Effekt faksinaasje noch net dúdlik

It is noch hieltyd net dúdlik oft ien dy't faksinearre is tsjin it coronafirus oaren noch besmette kin sûnder sels siik te wurden. De kommende tiid moat hjir mear helderheid oer ûntstean. Hoe mear minsken faksinearre binne, hoe mear oft der dúdlik wurdt. "Eltse wike leare wy wer mear en dan passe we ús strategy oan", leit De Graaf út.