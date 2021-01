Heechste tal coronapasjinten yn Fryske sikehuzen oant no ta: 102 minsken

Oant no ta wie it heechste oantal pasjinten yn it sikehûs op in net-ic-bêd 66, mar dat is dus tanommen ta 72. Ek it tal pasjinten op de intensive cares is heech, inkeld op moandei gie it ek al om 30 pasjinten.

Yn Fryslân, Grinslân en Drinte lizze mei-inoar 236 coronapasjinten yn it sikehûs. 75 fan harren komme út oare regio's.