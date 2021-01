ENKÊTE: Wat fynsto de wichtichste punten foar de kommende ferkiezings?

Op 17 maart giet Nederlân nei de stimbus foar de Twadde Keamerferkiezings. Omrop Fryslân wol graach witte wat foar jo, as Fries, de wichtige ûnderwerpen binne by ferkiezings. Lit it ús witte troch de fragen yn de ûndersteande enkête yn te foljen. Yn gearwurking mei RTV Noord en RTV Drenthe wurde oer dy tema's de kommende moannen ferhalen makke.

Klik hjir foar de enkête.