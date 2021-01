PvdA Weststellingwerf bliuwt ek by nije riedsferkiezingen ûnder SDW-flagge

By de takommende gemeenteriedsferkiezingen bliuwt de PvdA yn Weststellingwerf ûnder de flagge fan Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW). Dy partij is yn 2017 ûntstien as gearwurking mei Weststellingwerf Natuurlijk! en Vrijheid Voor Allen. De PvdA is dus net selsstannich fertsjintwurdige yn de ried, mar bestiet wol as lokale ôfdieling fan de lanlike PvdA.