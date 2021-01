Undersikers ûnderweis nei Flylân om oanspielde potfisk te ûndersykjen

De potfisk leit freedtemoarn noch altyd op it strân fan Flylân. It wie efkes de fraach oft der jild beskikber wêze soe foar ûndersyk nei de deadsoarsaak, mar yntusken is it slagge om budzjet frij te meitsjen, fertelt Jan Roelof Witting fan Rykswettersteat: "Onderzoekers van de universiteit van Utrecht zijn nu onderweg om de potvis te ontleden en de doodsoorzaak te achterhalen."

Stichting SOS Dolfijn sei tongersdei dat it nei alle gedachten giet om in potfisk dy't it paad bjuster rekke is yn syn tocht nei it suden, en sa yn de Noardsee bedarre is. Yn dizze tiid fan it jier migrearje mantsjes fan it noarden nei it suden. Somtiden nimme se dêrby de ferkearde ôfslach. Sa'n ferkearde ôfslach hat hast altyd de dea foar de bistjes ta gefolch.

Lestich te berikken

As de ûndersikers de potfisk ûntleed hawwe, rommet Rykswettersteat it materiaal op. Dat is neffens Witting noch in hiele toer, om't it bist op in plak leit dat lestich te berikken is en de potfisk ek noch flink wat waget. "We schatten dat er 17 tot 20 ton aan materiaal ligt. Het klinkt misschien een beetje raar om het zo in getallen te benaderen, maar daar moet je toch rekenschap mee houden, wil je hem op een goede manier afvoeren." It ôffieren sil in pear dagen yn beslach nimme.

"Geen trekpleister"

It bist lizze litte en oerlitte oan de natuer, lykas mei de finfisk op de Rottumerplaat, is gjin opsje. "Op de Rottumerplaat is er geen bewoning en geen toegang voor mensen." Flylân is oefenterrein foar Definsje en it plak dêr't de potfisk leit, is frij tagonklik foar besikers. "Het moet geen trekpleister worden. We zijn als overheden wel bezig om af te stemmen waar deze dieren naartoe kunnen om ze wel te laten vergaan."