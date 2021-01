Tal coronabesmettingen stabilisearret, mar net op Skylge

De measte positive testen binne de ôfrûne wike meld yn de gemeente Súdwest-Fryslân, yn totaal 310. Yn de gemeente Ljouwert wiene de ôfrûne wike 295 fêststelde besmettingen.

It tal positive besmettingen op Skylge falt op: 41. Omrekkene nei it tal ynwenners is dat 839 op 100.000 minsken yn ien wike.

Tal stjergefallen wer heech

It tal stjergefallen leit foar de twadde wike op rige in stik heger as trochsneed. It wiene der 17, ferline wike wiene it 19. GGD-dokter Everhard Hofstra sei ferline wike oer dy hegere sifers: "Daarin zien we terug dat we momenteel hoge aantallen besmettingen zien, dat zien we ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar overlijden mensen vaker."

It offisjele stjertesifer yn Fryslân yn ferbân mei corona stiet no op 189. It werklike tal stjergefallen as gefolch fan it firus leit heger, om't net elkenien test wurdt.