Yn lockdown mei in grut gesin: "Kwestje fan hieltyd 'lieve vrede' bewarje"

De keuken op nûmer 6 yn Sânfurd giet oer yn de wenkeamer, en foarmet de romte dêr't de folsleine húshâlding it grutste part fan de dei trochbringt. En dan hat ien fan de bern tongersdei ek noch in freontsje op besite. "Yn de earste lockdown wie it better waar. Dan koene de bern der maklik efkes út te swimmen of gewoan lekker bûten wêze. Mar dat sit der no yn jannewaris faak net yn, mei it waar", seit Dieuwke Schotanus oan de keukentafel.

Altyd rumoer op 'e achtergrûn

It is net ienfâldich. Dieuwke en Marten ha de soarch foar Berber (10), Kirsten (8), Jilles (6), Ysbrand (4) en Nykle (2). En dizze tongersdei hat Jilles dus ek noch in freontsje oer de flier. "De bern binne oerdeis benammen ûnder. Dan is it faak in kwestje fan de 'lieve vrede' bewarje. En dat is wolris lestich", seit Dieuwke. Har man follet oan: "Oant no ta giet it noch wol, mar ast even rêst nedich hast oan de telefoan of yn in online gearkomste, faak is der dan rumoer op de achtergrûn. Dus dan moatst der somtiden even út, mar dat kin net altyd."