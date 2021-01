Swimbad yn Burdaard driget kopke ûnder te gean: 'It wetter stiet ús oan de lippen ta'

It swimbad fan Burdaard sit yn swier waar. Spetter Zwemopleidingen, dat yn it multyfunksjoneel sintrum yn Burdaard swimles jout, kin no al mei al fyftjin wiken gjin lessen mear jaan. Dat hat grutte gefolgen. Sûnder stipe fan de gemeente sil it lestich wurdt om de holle boppe wetter te hâlden. "Je bent aan het watertrappelen, al 15 weken lang. Het water staat je echt letterlijk aan de lippen," seit de eigenaresse.