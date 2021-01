Wolf sjoen yn natuergebiet De Alde Feanen?

It Fryske Gea seit dat de wolf wolkom is, mar begrypt de diskusje oer de feiligens fan skiep ek. In tal feehâlders wol in stek om de provinsje sette, om wolven te kearen. De organisaasje is sels ek eigener fan in keppel skiep.

De Vries: "Foar de feiligens fan ús skiep moatte wy in útkomst sykje. Wy tinke dêrbei oan koaien yn it lân foar de oernachting fan de skiep. Op dit stuit binne de bisten yn 'e skiepskoai en feilich foar de wolf. Mar wy hawwe ôfrûne hjerst al west te sjen by ús kollega's yn Oerisel en Drinte, hoe't men dêr de skiep beskermet."

Pachters mei skiep yn De Alde Feanen binne op 'e hichte brocht troch It Fryske Gea.