HEA! Jan de Petteman

Alle dagen hat Jan Stegenga fan Balk wol in pet op. Mar dat net allinnich: hy sparret se ek. Yn syn skuorke hingje oan lyntsjes wol in stik as 300 ferskillende. Op beurzen krige Stegenga wolris in pet kado, en nei ferrin fan tiid is dat útgroeid ta in hiele samling. Fan frou Stegenga mei de kolleksje sa stadichoan wolris opromme.