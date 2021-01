Ien twivelgefal by SC Cambuur foar duel mei FC Volendam

Mocht Erik Schouten net spylje kinne, dan soe Joris Kramer him ferfange kinne. De hierling fan AZ ûntbruts op de lêste training, mar dat hie mei persoanlike omstannichheden te krijen. "Dat giet by my altyd foar", fertelt trainer Henk de Jong. "As der tryste famylje-omstannichheden binne, hearre je dêr te wêzen. Dat giet boppen fuotbal."

De genedeslach jaan

Tsjinstanner FC Volendam wie foar it seizoen ynskat as ien fan de titelfavoriten. Nei achttjin wedstriden steane de Noard-Hollanners sechsde mei leafst sechtjin punten minder as Cambuur. De Jong hopet se, wat de earste twa plakken oanbelanget, freed de genedeslach te jaan. "We binne noch net healwei de kompetysje, mar we moatte noch twa kear tsjin harren. Dus we moatte sjen dat we in goed resultaat helje, dan binne se fuort."

De ploech fan Wim Jonk en Fryske assistint-trainer Sipke Hulshoff wûn de trije lêste duels yn Ljouwert, mar dêr sieten wol twa oefenwedstriden by. De Jong: "Volendam is foar ús altyd lestich, hjir thús foaral. Mar by Roda JC hiene we út al 56 jier net wûn leau ik en dy ha we ek wûn. Dus je moatte it ek net muoiliker meitsje as it is."