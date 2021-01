Fûgelwacht giet op syk nei de hoarnûlen fan Grou

Mar yn Grou liket it leech, al de hiele winter bliuwe de hoarnûlen fuort. "Wy witte net krekt wêr't it oan leit, we kinne se net fine." Ek út oare parten fan it doarp kamen gjin meldingen fan de ûle. "Ik tink sels dat it komt omdat it net hielendal winter is, dat se net byinoar komme." Dêrnjonken wurdt der yn it doarp boud en ôfbrutsen, dat soe de bisten neffens Kleinhuis ôfskrikke kinne.

Kleinhuis hopet dat minsken dy't yn harren tún in hoarnûle sjogge, dochs noch in melding dogge. Want allinnich dan kin der in goed oersjoch makke wurde fan hoe't it mei de soart is. En dit jildt net allinnich foar Grou, mar oeral yn Fryslân wurde de bysûndere bisten teld.