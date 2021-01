Bert Looper hâldt op as direkteur fan Tresoar

Yn 2007 waard Looper de twadde direkteur fan Tresoar, dat oan de Boterhoek sit yn Ljouwert. Yn de ôfrûne fjirtjin jier hat er de namme fan Tresoar binnen en bûten Fryslân bekender makke. Hy hat ek in soad enerzjy stutsen yn it presintearjen fan de Fryske literatuer op in fernijende wize. Dat die er troch ferbiningen te lizzen mei oare keunstfoarmen, lykas Obe: in poadium foar literatuer, keunst en taal op it Aldehoustertsjerkhôf.

Looper hat ek in soad lêzingen jûn en yn ferskate media publisearre oer keunst, literatuer, skiednis en identiteit fan Fryslân. Hy hat ek geregeld by Omrop Fryslân ferteld oer ûnderwerpen út de Fryske skiednis.