Antoniussikehûs Snits hat mooglik net genôch faksins by opskaling coronasoarch

Ut de fleskes kinne fiif doses helle wurde neffens de fabrikant, seit sikehûsapoteker Michiel Duyvendak. Hy hat de ôfrûne tiid fan seis oere moarns oant tsien oere jûns wurke om it allegearre yn goede banen te lieden. It faksin is mar fjouwer-en-in-heale dei hâldber, dus der moat rap hannele wurde. Mochten de sikehuzen om watfoar reden dan ek faksins oer hawwe, dan gean dy nei de oare sikehuzen, sadat der neat wei wurdt.

Net fiif, mar seis intings

De sikehuzen hawwe in soad kontrakt mei-inoar oer de faksinaasje. Yn it MCL yn Ljouwert die earder bliken dat der ek wol seis faksins út it lytse fleske fan 30 ml kinne. Dat is in krekt putsje en dêrom set it Antoniussikehûs apotekersassistinten yn dy't in soad ûnderfining hawwe en dy't hiel krekt binne.

"Dit is noch mar it begjin"

Ynearsten wurde dus de meiwurkers yninte dy't op de corona-ôfdieling en op de intensive care wurkje. It kin in probleem wurde, as it sikehûs mear pasjinten opnimme moat. Dan binne der wol bêden en beskermjende klean beskikber, mar mooglik gjin personiel dat in faksin krige hat. Duyvendak: "Wy moatte der klear foar wêze dat der mear pasjinten komme. As de yninting moarn achter de rêch is, moatte wy efkes bykomme en dan gau wer fierder. Dit is noch mar it begjin."

It Antoniussikehûs hat 3000 meiwukers, ynklusyf de thússsoarch. Mei seis doases per fleske kinne net 205, mar 260 oant 280 personielsleden in coronafaksin krije, seit apoteker Duyvendak. Meiwurkers dy't gjin faksin krije, komme letter oan bar. Foar de soarch hat dat gjin gefolgen omdat se feilich wurkje yn de beskermjende pakken.