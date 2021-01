Fideodeiboek Wouter van Geffen: "De eerste dag gevaccineerd naar het werk"

In dei nei de faksinaasje fielt longdokter yn it MCL Wouter van Geffen him noch hieltyd goed. Hy hat wat lêst fan it plak dêr't hy woansdei it faksin krigen hat, mar hat fierder gjin bywurkingen. Yn syn vlog fertelt hy oer it krijen fan in faksin en hoe't it is om foar de earste kear oan it wurk te gean.