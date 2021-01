FNP ropt inisjatyfnimmers wolveraster op ta 'realiteitssin'

FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol: "Wy tochten dat wy nei de moasje yn Provinsjale Steaten om de wolf út Fryslân te kearen it djiptepunt wol hân hiene. Neat is minder wier. In stek fan 150 kilometer lang dwers troch it lânskip, dêr't noch gjin knyn of hart trochhinne kin. Op dizze wize meitsje wy fan ús moaie en natuerrike provinsje in bistetún."

De partij docht in appèl op de provinsje om op gjin inkelde wize meiwurking te ferlienen oan it inisjatyf en wiist ek op Europeeske regeljouwing dy't sa'n stek yn it paad stiet. Knol: "De útfierberens is nul en om in ekosysteem mei in stek te fersteuren giet eltse realiteitssin te boppe, sil de polarisaasje fersterkje en in echte wurkbere oplossing allinnich mar yn it paad stean."