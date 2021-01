Boargemaster Veenstra foar fjoerwurkferbod en legere wurkdruk politisy

Dochs is it mei de jierwiksel noch betreklik goed gien, seit Veenstra. "Fierwei de measte minsken hawwe harren oan de regels hâlden. It falt ta mei de skea. Der wie goed kontakt mei de karbidploegen dy't in fergunning hiene en ek mei groepen jongerein."

Coronakrisis en de jierwiksel

Boargemaster Veenstra helle de opskuor by Hotel Anne-Klare op De Jouwer in pear kear oan. It helle yn in pear moannen twa kear de media, sei Veenstra. "It hotel stiet dêrmei symboal foar de twa grutte ûnderwerpen dêr't ik my it ôfrûne jier mei dwaande hâlden haw: corona en de iepenbiere oarder. Hoe hâlde wy ús gemeente sa feilich mooglik, net allinnich mei âld en nij, en wat dogge wy om de gemeente fatsoenlik troch de coronakrisis te krijen."

De eigeners fan Anne-Klare binne neffens Veenstra in foarbyld fan hoe't ûndernimmers mei kreative ideeën komme om as hoareka te oerlibjen yn coronatiid. Yn july iepene it hotel in terras oer it wetter fan 't Syl hinne, binnen it ramt fan it programma Crisis in de Tent fan telefyzjekok Herman den Blijker. Dan is it tryst dat krekt sy op âldjiersjûn it slachtoffer wurde fan manlju dy't betocht hiene mei in jarretank mei karbid troch De Jouwer te riden. De plysje kaam harren gau op it spoar, mar gelokkich wiene de manlju sa ferstannich om harsels te melden."sei Veenstra.