Persoan rekket beknypt tusken twa auto's op Aldlânsdyk yn Ljouwert

Neffens omstanners hie it slachtoffer krekt in ûngelok hân, en stie dy op de dyk om it ferkear op it ûngelok te wizen. Ien automobilist seach dat te let, en ried de persoan oan. It slachtoffer rekke beknypt tusken twa auto's en is dêrnei mei de ambulânse nei it sikehûs brocht.

De dyk is ôfsletten, ferkear kin der fia it tankstasjon del.