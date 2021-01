Frou út Grins slim ferwûne nei ûngelok yn Ljouwert, Drachtster (65) oanholden

De frou hie krekt in kopsturtbotsing hân en stie op de dyk om it ferkear op it ûngelok te wizen. Op dat stuit waard se oanriden troch in automobilist fan 65 jier út Drachten. It slachtoffer rekke beknypt tusken twa auto's en rekke slim ferwûne oan de skonken. Se is mei de ambulânse nei it sikehûs brocht. De automobilist út Drachten is oanholden.