Feehâlders wolle permanint wolveraster om Fryslân om wolf te kearen

As alle feehâlders de rasters wol oanskaffe, soe dat de provinsje mear as 10 miljoen euro kostje. "Het is zeer de vraag of de politiek daar uiteindelijk wel toe bereid is", seit de stichting. Dêrneist soe it iepen lânskip te bot feroarje as eltsenien rasters en stekken pleatst.

"Kortom: het beleid van 'leren leven met de wolf' door preventieve rasters te verstrekken is een schijnoplossing en leidt ertoe dat veehouders straks ook nog zelf de schuld krijgen als ze dieren verliezen aan de wolf", skriuwt de stichting op harren webside.

Kosten: oardel oant twa miljoen euro

In wolvestek op de bûtengrins fan Fryslân soe in soad kopsoargen foarkomme moatte en dêrneist it iepen lânskip net oantaaste. De grins fan de Iselmar oant de Lauwersmar ferget sa'n 150 kilometer stek, wêrby't de natuergebieten op de grins mei Drinte en Grinslân net meirekenne wurde.

De stichting skat dat it stek sa'n oardel oant twa miljoen euro kostje sil. Dêrmei soene neffens de stichting de maatskiplike kosten flink leger wêze as wannear't oeral yndividuele wolverasters pleatst wurde.

Stichting Wolvenhek Fryslân presintearret syn plan foar it 150 kilometer lange stek tongersdeitemiddei yn Den Haag.

Provinsje: ûnmooglik idee

Deputearre Klaas Fokkinga moat noch útsykje hoe't it juridysk krekt sit, mar seit dat it idee fan de feehâlders net helber is. "As se letterlik in stek om de provinsje sette wolle, is dat in ûnmooglik plan." Dat soe dan dwers troch it lân fan guon minsken moatte. De inisjatyfnimmers fan it stek sizze dat se yn petear wolle mei alle boeren by wa't dat stek troch it lân moatte soe.