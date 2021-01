Wâldwei (N31) by Garyp ôfsletten nei ûngelok

De helptsjinsten binne manmachtich útriden. De folsleine rydbaan soe besiedde lizze mei brokstikken, sa meldt in tsjûge. Hoe folle auto's der krekt by it ûngelok belutsen binne en oft der minsken ferwûne rekke binne, is net dúdlik.

It ferkear wurdt by Garyp fan de dyk helle. Dat soarget foar file op de rûnwei by Garyp. Alle auto's dy't yn de file kamen te stean achter it ûngelok binne weromlaat en koene fia Garyp harren wei ferfolgje. Frachtweinen moasten in trajekt fan kilometers achterút weromride.