Undernimmers hawwe grutte soargen no't reserves opreitsje

Undernimmers yn hoareka, kultuer, mar ek yn de detailhannel ferwachtsje drege tiden. Wannear't regelingen foar finansieringen ôfrinne en as de hier wer folslein betelle wurde moat, kin it yn de lockdown net mear út.

De reserves binne oer in pear moannen op en sûnder nije ôfspraken mei banken en ferhierders is it de ein fan harren saken. Oant dy tiid sjogge se net fierder as in dei foarút om de moed net te ferliezen. Sa seit Evert-Jan ven den Hoed fan restaurants Roast en Kelder '65 yn Ljouwert. "Maar na een paar maanden zullen we moeten kijken of het het nog waard is om ons nog dieper in de schulden te steken."

MKB Noord

By MKB Noord binne de soargen fan de ûndernimmers bekend en dy wurde ek dield. De lêste perioade giet yn fan in fergoeding foar de fêste lesten, de banken hâlde op mei it útstellen fan kredytôflossing en de belesting wol per 1 july in betellingsregeling treffe mei de ûndernimmers. Sa leit Joyce Walstra, foarsitter fan MKB Noord út.

"De economie is nog niet weer opgestart. Er wordt op dit moment niet op eigen kracht verdient, maar de regelingen worden wel afgebouwd. Die combinatie maakt dat nu de klappen gaan komen."