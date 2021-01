Tall Ship Europa ruilet pinguins fan Antarktika yn foar Harnzer Havenmantsje

Fanwege de coronakrisis koene de ekspedysjes nei Antarktika net trochgean en dêrom lei it skip troch need twongen yn de haven fan Skylge. Mar woansdeimoarn hat it skip mei de namme Europa koers set nei Harns. En dat is unyk, want it skip komt gewoanwei amper yn Nederlân.

"We hebben maar vier uurtjes gevaren en dat is toch anders dan dat we continu varen, zoals normaal. Het is wel spannender varen op de Waddenzee. Er gebeurt wat meer en je moet wat meer opletten. Er is meer scheepvaart en het is wat ondieper. Maar voor de rest is het natuurlijk totaal niet waar wij voor gemaakt zijn. We zijn best wel een groot schip en dwarsgetuigd en die schepen zijn gemaakt om op de oceaan te varen", fertelt Jelte Hibma, kapitein op de Europa.

Pitstop yn Harns

"Harlingen is ook heel mooi, maar wel anders". Wylst it skip gewoanwei om it iis fan Antarktika sylt tusken de pinguins en de walfisken, krijt it no in opknapbeurt yn de Fryske havenstêd. "Normaal hebben we veel geld en weinig tijd en nu hebben we veel tijd, maar weinig geld. We zijn dus veel aan het klussen", fertelt Hibma. Mei de fêste bemanning fan acht persoanen wurdt ûnder oare wurke oan de hutten yn it skip.