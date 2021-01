Mei Feanster SportXperience moatte bern bewegen bliuwe yn lockdown

Buertsportcoach Niels den Braven seit dat der fan alles te dwaan is: fan freerunning, skeelerjen, dûnsje, mei pylk en bôge sjitte en lacrosse. "Het is echt een 'sport experience', geïnitieerd vanuit de gemeente Heerenveen om de jeugd in beweging te krijgen. Vanaf 4 tot 18 jaar."

En dat is wichtich, sa seit er. "Die kinderen moeten in beweging blijven. 's Ochtends schoolwerk, daarna lekker naar buiten. We kunnen dit met alle sportaanbieders van de gemeente verzorgen. Zeker met de subsidie uit de Krajicek- en Cruijff Foundations. De kinderen kunnen zich zelf aanmelden, wij bieden daarna de sporten aan. Dat is toch fantastisch."