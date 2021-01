Andrea de Boer is woansdei as earste Fryske soarchmeiwurkjer yninte tsjin it coronafirus. Sy wurket as ferpleechkundige op de spoedeaskjende help fan it Ljouwerter sikehûs MCL. Dêr wurket ek longdokter Wouter van Geffen, dy't ek as ien fan de earsten in prik krige. Mei Van Geffen en sjoernalist Martine van der Steege sjogge wy werom op de earste faksinaasjedei yn Fryslân.