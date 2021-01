Plysje pakt man (20) foar oerfal op frou (70) yn Broeksterwâld

Oardel wike nei de oerfal melde de plysje al dat der in fertochte yn byld wie. It is net dúdlik oft de man dy't no oanholden is, deselde persoan is.

De fertochte sit noch fêst. Hy wurdt heard roch de plysje. Tongersdei wurd er foarlaat oan de rjochter-kommissaris, dy't bepaalt oft er langer sitten bliuwe moat.

De frou rekke net ferwûne by de oerfal. Se hie de doar iepene, neidat der oanbelle waard. Doe seach se in man mei in wapen yn de hân en in bivakmûts op de holle. Hy easke jild. Neidat er dat krigen hie, gong er it hûs wer út.

De plysje kaam de fertochte op it spoar nei buertûndersyk, en spoare-ûndersyk yn de wenning. It plysje-ûndersyk is noch hieltyd oan de gong.