Fryske Waadeilannen wolle net wurde as de Dútske, dêr't de lûken jûns ticht geane

"Us eilannen moatte gjin museum wurde, mar libbene mienskippen bliuwe", sei Brok. Hy wie op in 'hybride' moeting op it provinsjehûs, mei minister Kajsa Ollongren fan Ynlânske Saken en meardere eilânbestjoerders. Eins soe de minister op wurkbesite nei de eilannen, mar fanwege it coronafirus koe dy moeting net trochgean.

Gjin wenromte

Ut namme fan de fiif eilânboargemaster warskôget boargemaster Leo Pieter Stoel fan it Amelân de minister foar it saneamde 'Norderney-effekt'. "Dat is verschrikkelijk. Dan gaan aan het einde van de dag de rolluiken dicht, en is het een dode boel. Die kant willen we met onze eilanden absoluut niet op." Stoel is bekend mei foarbylden fan seizoenwurkers dy't har yn Holwert nei wenjen sette, omdat se op it eilân gjin wenromte fine kinne. "Het gaat nu nog om een uitzondering, maar dat moet het wat mij betreft ook blijven."