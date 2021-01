Waadfûns stipet oanpak fan 'plestik sop' yn de Waadsee mei 750.000 euro

Mei it projekt 'Stop plastic van Stad naar Wad' docht it bedriuw Noria ûndersyk nei de rûte dy't plestik út it Grinslanner Reitdiep en de Eems Dollard ôfleit nei it Waadgebiet. Ek sjocht it nei hoe't dat plestik it bêste opfongen wurde kin, op in natuerfreonlike wize. It hiele projekt kostet hast 640.000 euro, it Waadfûns stipet mei hast 420.000 euro.

It oare projekt hjit 'WadAfval van plastic soup naar groentesoep' en komt by Stichting House of Design wei. Mei it projekt wurde ôfbrekbere 'biobased' produkten ûntwikkele as alternatyf foar plestik. Dan giet it dus earstoan om in alternatyf foar plestik bakjes foar iten en fiskersmoffen. Dit projekt kostet hast 500.000 euro, wêrfan't it Waadfûns hast 330.000 euro stipet.