Gruthannel Sligro rekke troch coronakrisis; fiifde minder omset

Gruthannel Sligro hat ôfrûne jier hast in fiifde minder omset draaid troch de coronakrisis. Benammen de sluting fan in soad hoarekasaken soarge dêrfoar. Yn it lêste fearnsjier fan 2020 wie de omset hast in tredde leger. Sligro hat trije lokaasjes yn Fryslân: yn Drachten, Ljouwert en op It Amelân.