Betize man yn wenning Easterwâlde: arrestaasjeteam yn aksje

GRIP-1

Foar de betize man waard in arrestaasjeteam ynset. Dy hat de man oanhâlden. Om't net dúdlik wie wat foar gefaar de man foarme foar oaren yn de Kringgreppelstraat waard opskaald nei GRIP-1. Dat is in koade foar helptsjinsten wêrmei't se makliker kommunisearje kinne.

De man is meinaam nei it plysjeburo, neffens wurdfierder Paul Heidanus wie er yn "geestelijke nood." Foar him wurdt psychyske help ynskeakele.