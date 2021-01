Eksamenlearlingen folgje les op skoalle; "Op school leren ze meer dan thuis"

In grut part fan de skoalle is leech, yn in pear klassen wurdt wol lesjûn. De lokalen sitte minder fol of de learlingen sitte ferdield oer twa lokalen. Ien fan de dosinten dy't op skoalle oan it wurk is, is Timothy Cnossen. "Ik ben erg blij dat deze examenleerlingen op school zijn. Vorig jaar hebben ze ook veel lessen door de lockdown gemist en zijn toetsen doorgeschoven en doordoor is dit nu een zwaar en druk jaar. Op school leren ze meer dan achter de laptop thuis." Dat is ekstra belangryk foar de learlingen dy't dit jier eksamen dwaan moatte.

Cnossen jout 'hybride les', dat wol sizze dat er op skoalle lesjout, mar ek online.