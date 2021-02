Njoggen fragen oer it coronafaksin: Hoe wurket it, en wat sit der yn?

Mar wat sit der fierder dan noch yn?

Fet, sâlt, sûker en wetter. Want om it faksin as floeistof yn dyn lichem bringe te kinnen, sitte der noch 10 oare stoffen yn:

((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat) (ALC-0315)

2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)

1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC)

Cholesterol

Kaliumchloride

Kaliumdiwaterstoffosfaat

Natriumchloride

Dinatriumfosfaatdihydraat

Sucrose

Water

Dy earste trije stoffen (ALC-0315, ALC-0159 en DSPC) sille de measte minsken net bekend foarkomme. Golesterol wierskynlik wol. Mar dit binne allegearre fetten: it stikje mRNA yn it faksin sit ferpakt yn in fetboltsje. Dat fetboltsje soarget dat it mRNA goed oankomt yn dyn lichemssellen.

Kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride en dinatriumfosfaatdihydraat binne sâlten. Sucrose is sûker en wetter is fansels bekend. Sâlt en sûker sitte yn faksins sadat it faksin better tatsjinne wurde kin en better hâldber is.

Kinst ek bywurkingen krije fan it faksin?

Ja, dat kin. Der komt fansels wol in ôfwarreaksje op gong en dêr kinst mylde klachten troch fiele. It faksin is op tsientûzenen minsken boppe de 16 jier test foardat it op 'e merk kaam. Yntusken ha al miljoenen minsken it faksin krigen. Klachten dy't it meast foarkomme binne wurgens (by mear as 60%), pineholle (by mear as de helte), spierpine en kâlde rillingen (by mear as 30%). Fierder docht by in soad minsken it plak dêr't se de ynjeksje krigen ha wat sear. Dizze klachten binne myld en ferdwine nei in pear dagen.

Hoe sit it dan mei allergyen en langetermynbywurkingen?

Minsken kinne altyd in allergyske reaksje krije op in ynjeksje, mar dat is seldsum. Fan de tsientûzenen proefpersoanen, ha in pear in allergyske reaksje krigen dy't te behanneljen wie. Fierder jouwe de yngrediïnten yn dit faksin gjin reden om te tinken dat der langetermynbywurkingen binne, mar om dat wis te witten is de fabrikant fan it faksin ferplichte om twa jier ûndersyk dwaan te bliuwen nei de feilichheid en effektiviteit fan it faksin.

Is it faksin ek feilich foar bern en froulju dy't yn ferwachting binne?

It faksin is noch net test op bern en froulju dy't yn ferwachting binne yn de no beskikbere en ôfrûne ûndersiken, dus krije sy it faksin noch net. Der rinne yntusken wol ûndersiken mei bern. By proeven mei drachtige rotten waarden gjin effekten op de fruchtberheid, de dracht of de ûntwikkeling fan it embryo sjoen. Oft it faksin ek oerdroegen wurde kin fia de plasinta of memmetate, is noch net ûndersocht.

Hoe goed wurket it faksin?

Neffens Pfizer/BioNtech foarkomt it faksin yn 95% fan de gefallen it krijen fan COVID-19. By minsken boppe de 75 jier liket it yn de ûndersiken 100% effektyf.

Witte wy al hoe láng it wurket?

Dat wurdt noch ûndersocht. Op dit momint is bekend dat de beskerming troch it faksin nei trije moannen noch like grut is as yn it begjin. Om sa effektyf mooglik te wêzen, bestiet dit faksin út twa prikken. De twadde folget trije wiken nei de earste. Sân dagen nei de twadde ynjeksje soe it faksin maksimaal wurkje moatte.

Wêr wurdt dit faksin eins makke?

De fabrikanten dy't de wurksume stoffen fan it faksin meitsje, sitte yn Dútslân (BioNTech Manufacturing GmbH en Biopharma SE) en yn Amearika (Wyeth BioPharma Division of Wyeth Pharmaceuticals). De fabrikanten dy't ferantwurdlik binne foar de úteinlike frijjefte fan de faksins sitte yn Dútslân (BioNTech Manufacturing) en België (Pfizer Manufacturing Belgium). Op de bysluters fan faksins moat altyd de namme en it adres fan de fabrikant stean dy't dy levering faksins frijjûn hat.

Wannear bin ik oan bar?

Fan dizze woansdei ôf wurdt faksinearre, mar guon berops- en befolkingsgroepen geane foar. It regear ferwachtet dat foar oktober alle Nederlanners dy't dat wolle, yninte wêze kinne. Mar de levertiid fan faksins sil dêr in soad ynfloed op ha. Sa kin de EMA elk momint mei in goedkarring fan it Moderna-faksin komme (ek in RNA-faksin, lykas it Pfizer/BioNtech faksin), mar dat lit oant no ta noch op him wachtsje.