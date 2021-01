93 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

Der lizze op it stuit 93 coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen. Dat blykt út de lêste sifers fan it Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, dat trije kear yn de wike de situaasje yn de Fryske sikehûzen nei bûten bringt. Twa dagen lyn leine der noch 87 coronapasjinten yn it sikehûs yn ús provinsje.