Fryslân bliuwt út de wyn yn coronakrisis: sifers litte gjin ekstra stjergefallen sjen

It coronafirus kaam ús lân yn yn de earste moannen fan 2020. Fia lette wintersportfakânsjes kaam it nei Nederlân en it firus fersprate him yn earste ynstânsje benammen yn it suden fan it lân. Karnavalsfeesten wurde no sjoen as superspreader-events; eveneminten dêr't in pear minsken yn koarte tiid in protte besmet ha.

Yn Fryslân bleau it yn dy earste moannen rêstich. De earste gefallen yn ús provinsje waarden fêststeld op 10 maart en yn de earste weach rekken hjir 'mar' sa'n 650 minsken besmet. Yn de twadde weach, fan 1 augustus ôf, binne dat der al mear as 15.000. Yn hiel Nederlân binne yntusken hast 830.000 minsken besmet rekke. Fryske besmettings foarmje mar in hiel lyts oandiel yn dat getal.